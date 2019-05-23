Ford продемонстрировали нового робота-посыльного





Инженеры компании Ford разработали робота-посыльного, способного самостоятельно доставлять посылку из автомобиля непосредственно получателю. Робот оборудован механическими ногами, с помощью которых он может преодолеть большинство обыденных препятствий. Сначала производитель хотел использовать колеса, но от этой идеи пришлось отказаться, поскольку это привело бы к проблемам доставки посылки в случае наличия ступенек.Бионические руки имеют специальное резиновое покрытие, которое обеспечивает прочное сцепление с поверхностью коробки. Робот способен поднимать до 18 килограммов веса. Это позволяет удовлетворить большинство потребностей фирмы по доставке. Руки также служат неким предохранителем в случае падения. Если робот каким-то образом потеряет баланс и упадет, то верхние конечности автоматически выдвинутся в сторону наклона и смягчат падение. Также они помогут роботу подняться.Искусственный интеллект ориентирует устройство в пространстве. Интересно то, что сама техническая и программная часть находятся в автомобиле и весят около 100 килограммов. На роботе же установлено несколько камер и датчиков, которые передают информацию в автомобиль. Обработав данные, ИИ отправляет команду роботу-посыльному, на основании чего он и совершает свои действия.Робот будет работать в паре с беспилотным автомобилем, который является некой базой для него. В транспортном средстве кроме размещенного программного обеспечения устройства также установлена станция подзарядки дрона. Аналитики уверены, что применение этой технологии позволит сократить расходы по доставке товаров на 60 процентов. Инженеры Ford планируют ввести робота-посыльного уже в 2021 году. Сейчас проходят все необходимые испытания, которые показывают очень хороший результат. Вскоре обычных посыльных заменят высокотехнологичные дроны. Однако пока неизвестно, какие последствия роботизация принесет самому человеку.