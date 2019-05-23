«Дышится по-другому и поётся»: Ани Лорак рассказала о жизни после развода и новых отношениях
Ани Лорак впервые после развода с супругом Муратом Налчаджиоглу, который был уличён в неверности, согласилась прокомментировать свою личную жизнь. Артистка рассказала, что душевная боль уже позади, и теперь ей «по-другому дышится и поётся», а также намекнула на новые отношения.
Дать интервью журналистам издания «Комсомольская правда» Ани Лорак согласилась во время премии «Topical Style Awards-2019», на которой певица была признана самой стильной из отечественных звёзд шоу-бизнеса. По словам знаменитости, она всё вокруг ощущает по-новому, сменила гардероб, подготавливает к выпуску очередной музыкальный альбом и разрабатывает масштабную концертную программу.
Журналисты поинтересовались у Ани Лорак и на счёт возможного нового мужчины в её жизни, на это певица ответила с улыбкой: «Секрет».
Летом артистка отправится отдыхать в Испанию и Грецию. Среди её предпочтений во «вредной» еде – жареный картофель и чизбургеры.
Что касается дочери Ани Лорак, девочка пока не выявляет желания пойти по стопам звёздной мамы и связать свою жизнь с пением: 8-летняя София проявляет свой творческий потенциал в рисовании, гимнастике, танцах и актёрском мастерстве, также она изучает иностранные языки.
Дать интервью журналистам издания «Комсомольская правда» Ани Лорак согласилась во время премии «Topical Style Awards-2019», на которой певица была признана самой стильной из отечественных звёзд шоу-бизнеса. По словам знаменитости, она всё вокруг ощущает по-новому, сменила гардероб, подготавливает к выпуску очередной музыкальный альбом и разрабатывает масштабную концертную программу.
Журналисты поинтересовались у Ани Лорак и на счёт возможного нового мужчины в её жизни, на это певица ответила с улыбкой: «Секрет».
Летом артистка отправится отдыхать в Испанию и Грецию. Среди её предпочтений во «вредной» еде – жареный картофель и чизбургеры.
Что касается дочери Ани Лорак, девочка пока не выявляет желания пойти по стопам звёздной мамы и связать свою жизнь с пением: 8-летняя София проявляет свой творческий потенциал в рисовании, гимнастике, танцах и актёрском мастерстве, также она изучает иностранные языки.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 08:39