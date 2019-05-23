Станислав Садальский раскритиковал новомодную диету с «геометрически правильными» продуктами

Знаменитость признался: он очень любит сытно поесть. Обожает вкусные блюда и коллега актера - Ольга Богданова. Садальский попросил подписчиков поделиться с ним рецептами полезных бутербродов без хлеба, чтобы они со своей подругой могли утолять голод во время перерывов на репетициях.По словам звезды, сейчас очень много разнообразных диет, но не всякая ему подходит. Недавно актеру на глаза попался еще один новомодный способ питания, основанный на употреблении продуктов геометрически правильной формы. Авторы этой диеты рекомендуют есть круглый хлеб, плавленый сыр, нарезанную треугольниками морковь.Садальский пошутил, отметив, что можно и торт подать правильными кусками. Однако новый способ питания требует ограничения в сладком, соленом и копченом, а вес «геометрических фигур» не должен превышать 500 г в день. В конце своего поста знаменитость процитировал слова легендарной Фаины Раневской, что нужно съедать на полведра меньше, чем хочется.