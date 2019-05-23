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У Антона Гусева объявился внебрачный сын: результаты ДНК-теста

У бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Антона Гусева объявился внебрачный наследник. В эфире телепередачи «На самом деле» были объявлены результаты ДНК-теста.

У Антона Гусева объявился внебрачный сын: результаты ДНК-теста

Гусев и Романец снова появились на телепрограмме «На самом деле», где не так давно пытались узнать, кто же на самом деле присвоил себе чехол от шубы из их особняка. Правда, в этот раз тема для эфира оказалась куда интереснее. Оказывается, что у Антона объявился внебрачный ребенок.

Во время программы Гусев рассказал, что 7 лет назад действительно имел связь с девушкой Дарьей, которая выдает своего сына за его наследника. Тем не менее, звезда «Дома-2» называет мальчика своим крестником, но и не начал отрицать, что именно он может оказаться его отцом.

По словам бывшей пассии Антона, Гусев очень помогает ей. Так как девушка не работает, именно экс-возлюбленный обеспечивает ее финансами. Нужно сказать, что бывший участник «Дома-2» не стал опровергать слова Дарьи и указал на то, что дает деньги только из добрых чувств к прошлому.

У Антона Гусева объявился внебрачный сын: результаты ДНК-теста

Во время программы выяснилось, что разобраться в этой ситуации решила именно жена Гусева – Вика Романец, которая тайно достала биоматериалы мальчика и Антона и отправила их на ДНК-тест. По словам брюнетки, помогала ей в этом деле близкая приятельница Дарьи.

Оказывается, что Романец сразу же не поверила, что Гусев является отцом еще одного мальчика, поэтому решила устроить настоящее расследование. В конце передачи был озвучен ДНК-тест, который опроверг слова Дарьи о том, что она воспитывает сына Антона.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:31

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