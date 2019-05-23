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«Женщина «за сорок» более мудра»: Ольга Орлова перечислила достоинства женщин в возрасте

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова перечислила достоинства женщин в возрасте «за сорок». По словам экс-солистки коллектива «Блестящие», ей не единожды приходилось слышать от мужчин, что они предпочитают женщин «постарше себя».

«Женщина «за сорок» более мудра»: Ольга Орлова перечислила достоинства женщин в возрасте

Не секрет, что Орлова всегда любила обсудить с поклонниками в личном микроблоге различные острые темы, большинство из которых касались любви и отношений между мужчиной и женщиной. В этот раз Ольга решила поговорить о женском возрасте.

Считанные часы назад поющая телеведущая опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, на который, как оказалось, ее натолкнула близкая подруга и модельер Эмма Масалимова. Отметим, что на днях Орлова посетила именины дизайнера, во время которых Ольга и Эмма принялись обговаривать женский возраст и все его достоинства.

В свежем блоге певица указала на то, что в последнее время довольно часто слышит от представителей сильного пола, что им нравятся женщины «постарше». После этого Орлова задалась вопросом, почему же заинтересованности мужчин все-таки меняются, ведь ранее «молодое тело» всегда одерживало победу.

«Женщина «за сорок» более мудра»: Ольга Орлова перечислила достоинства женщин в возрасте

«Женщина «за сорок» более мудра», - написала Ольга

По мнению Ольги, женщины «за сорок» не только мудрее, но и более опытнее в интимной жизни, а также умеют правильно реагировать на различные «заскоки» своих избранников.

В конце своего поста Орлова поспешила обратиться к своим подписчикам и попросила их поделиться своими мыслями на этот счет. Нужно сказать, что многие фолловеры отреагировали на блог Ольги.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:14

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