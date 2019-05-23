Звезда «Дома-2» Алена Водонаева «зазывает» нового мужчину страстными танцами





Отметим, что расставание популярной героини телестройки «Дом-2» Алены Водонаевой и известного музыканта Алексея Косинуса долгое время активно обсуждали в социальных сетях. А все потому, что супруги отказывались как-либо комментировать эту информацию и на время даже закрывали доступ к своим личным микроблогам.Впрочем, не так давно звезда «Дома-2» все-таки подтвердила предположения поклонников и призналась, что на самом деле разводится с диджеем. Правда, отправляться в ЗАГС, чтобы официально расторгнуть брак, парочка по неизвестной на то причине не торопится.На днях в Сеть Водонаева опубликовала ролик, который тут же привлек внимание интернет-пользователей. Дело в том, что на записи Алена вовсю демонстрирует свои прекрасные формы в страстном танце. Один за другим фолловеры принялись комментировать эту публикацию и заявлять, что знают, зачем экс-участница «Дома-2» выложила данное видео.По мнению читателей, Водонаева своими страстными танцами на самом деле «зазывает» нового мужчину. Правда, не все подписчики настолько положительно отреагировали на ролик Алены. Некоторые пользователи Сети поспешили указать звезде «Дома-2» на то, что для начала она должна развестись, а уже потом вовсю демонстрировать общественности свои формы.