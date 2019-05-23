«Был бы бизнесмен – не развелась бы с ним»: Алена Водонаева раскрыла причины расставания с мужем
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева впервые решила рассказать настоящие причины расставания с супругом. По словам длинноволосой красавицы, если бы Алексей Косинус был бизнесменом, она бы не стала разводиться с ним.
Не так давно в социальных сетях появилась информация о том, что Водонаева и Косинус расстались. Алена и Алексей долго не комментировали это сообщение, и только недавно звезда «Дома-2» решила во всем сознаться. Экс-участница телестройки опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, где заявила, что на самом деле разводится с музыкантом.
Впрочем, тогда Водонаева не стала вдаваться в подробности и лишь на днях в очередном интервью назвала причины разрыва с Косинусом. Когда репортер ошибочно, задавая вопрос Алене, назвал Алексея «бизнесменом», телезнаменитость поспешила исправить его и сделала это весьма грубо по отношению к еще законному супругу.
Также Алена объяснила, что решение развестись с Алексеем, несмотря на то, что ее отношениям с музыкантом продлились всего несколько лет, было взвешенным и тщательно обдуманным.
По словам звезды «Дома-2», для нее очень важен статус мужчины и стремление идти еще выше. Водонаева не может уважать своего избранника, если он слабее нее или желает довольствоваться малым, сообщает «Вечерняя Москва».
Не так давно в социальных сетях появилась информация о том, что Водонаева и Косинус расстались. Алена и Алексей долго не комментировали это сообщение, и только недавно звезда «Дома-2» решила во всем сознаться. Экс-участница телестройки опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, где заявила, что на самом деле разводится с музыкантом.
Впрочем, тогда Водонаева не стала вдаваться в подробности и лишь на днях в очередном интервью назвала причины разрыва с Косинусом. Когда репортер ошибочно, задавая вопрос Алене, назвал Алексея «бизнесменом», телезнаменитость поспешила исправить его и сделала это весьма грубо по отношению к еще законному супругу.
«Был бы бизнесмен – не развелась бы с ним», - заявила Водонаева журналисту.
Также Алена объяснила, что решение развестись с Алексеем, несмотря на то, что ее отношениям с музыкантом продлились всего несколько лет, было взвешенным и тщательно обдуманным.
По словам звезды «Дома-2», для нее очень важен статус мужчины и стремление идти еще выше. Водонаева не может уважать своего избранника, если он слабее нее или желает довольствоваться малым, сообщает «Вечерняя Москва».
«Я могу дать шанс и подождать, но если этим шансом не воспользовались, я ухожу!» - заявила Алена.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:43