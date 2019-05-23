Российских школьников хотят проверять на стресс с помощью интерактивной системы
Государственная корпорация «Ростех» представила первоначальный образец интерактивной системы неконтактного диагностирования психоэмоционального состояния школьников. С помощью оборудования можно будет дистанционно распознать гнев, страх, а также другие душевные переживания детей и подростков.
Уникальная система укомплектована веб-камерой с микрофоном, измерителем расстояния и пирометром – устройством для бесконтактного определения температуры тела. Прибор дистанционно распознает состояние школьника по нескольким физиологическим признакам. При диагностике учитываются колебания температуры, изменение сердцебиения, восприятие цвета, степень остроты слуха и зрения. Полученные сведения передаются на специальный сервер, затем автоматически анализируются, и на последнем этапе система предоставляет соответствующие выводы.
Представители «Ростеха» рассказали, что оборудование позволит обнаружить у учащихся проблемы психоэмоционального характера. Предполагается внедрение в систему функции интерактивной поддержки для школьников, оказавшихся в стрессовой ситуации.
По словам Олега Евтушенко, одного из руководителей корпорации-разработчика, систему предстоит проверить в реальных условиях, после чего начнется его серийное производство. Не исключено, что новинка будет введена в отечественных школах.
Уникальная система укомплектована веб-камерой с микрофоном, измерителем расстояния и пирометром – устройством для бесконтактного определения температуры тела. Прибор дистанционно распознает состояние школьника по нескольким физиологическим признакам. При диагностике учитываются колебания температуры, изменение сердцебиения, восприятие цвета, степень остроты слуха и зрения. Полученные сведения передаются на специальный сервер, затем автоматически анализируются, и на последнем этапе система предоставляет соответствующие выводы.
Представители «Ростеха» рассказали, что оборудование позволит обнаружить у учащихся проблемы психоэмоционального характера. Предполагается внедрение в систему функции интерактивной поддержки для школьников, оказавшихся в стрессовой ситуации.
По словам Олега Евтушенко, одного из руководителей корпорации-разработчика, систему предстоит проверить в реальных условиях, после чего начнется его серийное производство. Не исключено, что новинка будет введена в отечественных школах.
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:25