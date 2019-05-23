Российских школьников хотят проверять на стресс с помощью интерактивной системы





Уникальная система укомплектована веб-камерой с микрофоном, измерителем расстояния и пирометром – устройством для бесконтактного определения температуры тела. Прибор дистанционно распознает состояние школьника по нескольким физиологическим признакам. При диагностике учитываются колебания температуры, изменение сердцебиения, восприятие цвета, степень остроты слуха и зрения. Полученные сведения передаются на специальный сервер, затем автоматически анализируются, и на последнем этапе система предоставляет соответствующие выводы.Представители «Ростеха» рассказали, что оборудование позволит обнаружить у учащихся проблемы психоэмоционального характера. Предполагается внедрение в систему функции интерактивной поддержки для школьников, оказавшихся в стрессовой ситуации.По словам Олега Евтушенко, одного из руководителей корпорации-разработчика, систему предстоит проверить в реальных условиях, после чего начнется его серийное производство. Не исключено, что новинка будет введена в отечественных школах.