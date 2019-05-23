В мессенджере WhatsApp будет публиковаться реклама
В скором времени в мессенджере WhatsApp будет публиковаться реклама. Об этом Мэтт Наварра, ранее работавший топ-менеджером в компании Thenextweb, рассказал в Twitter.
По словам Мэтта Наварры, местом для размещения рекламных объявлений в WhatsApp станут статусы (истории). При этом до 2020 года новшество не будет внедрено.
Представители компании Facebook, владеющей популярным приложением, в настоящее время не прокомментировали информацию о появлении в мессенджере рекламы, поэтому эти данные пока что считаются неофициальными.
В случае реализации такого решения, скорее всего, оно получит негативную оценку со стороны пользователей, хотя и предполагается, что подобный вариант расположения рекламы не должен чересчур раздражать интернет-аудиторию.
По словам Мэтта Наварры, местом для размещения рекламных объявлений в WhatsApp станут статусы (истории). При этом до 2020 года новшество не будет внедрено.
Представители компании Facebook, владеющей популярным приложением, в настоящее время не прокомментировали информацию о появлении в мессенджере рекламы, поэтому эти данные пока что считаются неофициальными.
В случае реализации такого решения, скорее всего, оно получит негативную оценку со стороны пользователей, хотя и предполагается, что подобный вариант расположения рекламы не должен чересчур раздражать интернет-аудиторию.
Технологии
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:36