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В мессенджере WhatsApp будет публиковаться реклама

В скором времени в мессенджере WhatsApp будет публиковаться реклама. Об этом Мэтт Наварра, ранее работавший топ-менеджером в компании Thenextweb, рассказал в Twitter.

В мессенджере WhatsApp будет публиковаться реклама

По словам Мэтта Наварры, местом для размещения рекламных объявлений в WhatsApp станут статусы (истории). При этом до 2020 года новшество не будет внедрено.

Представители компании Facebook, владеющей популярным приложением, в настоящее время не прокомментировали информацию о появлении в мессенджере рекламы, поэтому эти данные пока что считаются неофициальными.

В случае реализации такого решения, скорее всего, оно получит негативную оценку со стороны пользователей, хотя и предполагается, что подобный вариант расположения рекламы не должен чересчур раздражать интернет-аудиторию.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:36

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