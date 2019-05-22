Ветряная электростанция в Ирландском море получила гигантскую турбину из конструктора LEGO
Создатели расположенной в Ирландском море ветряной электростанции оснастили её гигантской турбиной, собранной из конструктора LEGO. Мощность всей установки достигает 258 мегаватт.
На сбор турбины ушло 146 000 пластиковых деталей LEGO. Теперь она числится в Книге Гиннеса, являясь самым крупным ветрогенератором из конструктора. Кроме того, датский производитель развивающих игрушек владеет долями в расположенной в Германии ветряной электростанции Borkum Riggrund 1 и в ливерпульской Burbo Bank.
Ранее представители LEGO прокомментировали появившиеся в Вене конструкторы смерти.
На сбор турбины ушло 146 000 пластиковых деталей LEGO. Теперь она числится в Книге Гиннеса, являясь самым крупным ветрогенератором из конструктора. Кроме того, датский производитель развивающих игрушек владеет долями в расположенной в Германии ветряной электростанции Borkum Riggrund 1 и в ливерпульской Burbo Bank.
Ранее представители LEGO прокомментировали появившиеся в Вене конструкторы смерти.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:23