Тина Канделаки раскрыла секрет изменения внешности

Прежде всего – это достаточный сон: Тина Канделаки ложится спать не позже 22:00, в то же время она привыкла рано вставать с постели – в 7 утра. Также телеведущая не приемлет алкоголя: если она и позволяет себе иногда за ужином выпить бокал вина, то наутро замечает тусклость кожи лица и потерю её упругости.Тина Канделаки отрицает использование в своей жизни пластики или «инъекций красоты». Причина, по которой многим кажется, будто внешность продюсера в какой-то момент существенно изменилась в лучшую сторону, заключается в исправлении прикуса. Для этого общественный деятель носила брекеты в течение двух лет.