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Тина Канделаки раскрыла секрет изменения внешности

Телеведущая и журналист Тина Канделаки, которой этой осенью исполнится 44 года, в книге «PRO лицо», помимо прочего, раскрыла секрет изменения своей внешности. Также знаменитость поделилась с читателями правилами ухода за собой, которых она придерживается.
Тина Канделаки раскрыла секрет изменения внешности

Прежде всего – это достаточный сон: Тина Канделаки ложится спать не позже 22:00, в то же время она привыкла рано вставать с постели – в 7 утра. Также телеведущая не приемлет алкоголя: если она и позволяет себе иногда за ужином выпить бокал вина, то наутро замечает тусклость кожи лица и потерю её упругости.

Тина Канделаки отрицает использование в своей жизни пластики или «инъекций красоты». Причина, по которой многим кажется, будто внешность продюсера в какой-то момент существенно изменилась в лучшую сторону, заключается в исправлении прикуса. Для этого общественный деятель носила брекеты в течение двух лет.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 07:08

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