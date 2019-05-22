Российские учёные создали спрей для носа с виагрой для женщин





В "Сколково" завершились клинические испытания уникального спрея для женщин, который выйдет летом в текущем году либо в первой половине 2020 года. Лекарство, называемое учёными "женской виагрой", поможет при различных нарушениях сексуальной функции. На сегодняшний день схожие по воздействию таблетки и инъекции можно найти лишь в США, однако они уступают отечественным по качеству.В 70 процентах случаев спрей показывал положительный эффект и безопасен для организма, поскольку действующее соединение родственно ему по составу. Вещество регулирует работу мозговых центров, связанных с половой сферой. Рецепторы, отвечающие за возбуждение, таким образом, начинают функционировать правильно.Создатели спрея отмечают, что он окажется полезным лишь для женщин с сексуальной дисфункцией, и прибегать к нему, как к подобию афродизиака для повышения либидо, не стоит. Также испытания показали влияние препарата на бесплодие, но подобный терапевтический эффект ещё предстоит изучить.