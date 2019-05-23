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Жена Уилла Смита рассказала о своей порнозависимости

Жена актера Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит страдала от порнозависимости. Такое признание она сделала в эфире программы Red Table Talk.
Жена Уилла Смита рассказала о своей порнозависимости

Актриса заявила, что данное влечение у нее возникло в период воздержания от секса. Она назвала это чувство заполнением пустоты, но позже поняла, что в действительности все не так. Пинкетт-Смит заявила, что порнография вызывает у людей неправильные представления об интиме, помнить об этом стоит и мужчинам. Супруга известного актера сообщила, что в порно никто не говорит слово «нет», поэтому зритель образно может создавать нереалистические ожидания.

Звезда при этом отметила, что у порно имеются и свои позитивные моменты. Например, данные видеоролики могут помочь женщинам раскрыть личный сексуальный потенциал.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:12

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