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Ученые: Аспирин способен помочь в лечении последствий инсульта

Британские ученые доказали, что аспирин оказывает положительное влияние на лечение от последствий инсульта. В частности, пациенты могут принимать данный препарат без угрозы повторения критического состояния.
Ученые: Аспирин способен помочь в лечении последствий инсульта

Как отметили ученые из Эдинбургского университета в Шотландии, аспирин не повышает риска повторного кровоизлияния в мозг при лечении последствий инсульта. Традиционно медики назначают антитромбоцитарные препараты, чтобы снизить вероятность сердечного приступа у пожилых людей. В ходе исследования ученые отследили результаты 537 человек из Британии, которые перенесли инсульт во время лечения антитромбоцитарными препаратами. Добровольцы были распределены случайным образом по группам, где предписывалось избегать данных лекарств или принимать их, согласно рецепту.

В результате эксперимента выяснилось, что рецидив инсульта был гораздо выше у тех, кто не принимал препараты. В итоге медики пришли к выводу, что лечение снижает риск повторного кровоизлияния в мозг, вероятность чего будет подробно описана в последующих исследованиях.



 
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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:00

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