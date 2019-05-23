Средиземноморская диета предотвращает развитие депрессии





Средиземноморская диета подразумевает уменьшение доли яиц, мясных и рыбных продуктов. Зато она включает в себя много фруктов, орехов, злаков, свежих плодов. Кроме этого, людям, которые следуют этой диете, необходимо много внимания уделить физическим нагрузкам.Греческие ученые определили, что те, кто придерживается такого рациона, менее подвержены развитию депрессивных расстройств в среднем возрасте. Они проанализировали результаты, которые показали пациенты дневных центров по уходу за пожилыми людьми. Те испытуемые, которые больше склонялись к средиземноморскому способу питания, имели меньшую склонность к развитию симптомов депрессии, особенно те, которые отдавали предпочтение овощам с небольшим количеством птицы и низким потреблением алкоголя.