АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ларисе Гузеевой исполняется 60 лет: Интересные факты из биографии телеведущей
EUR 71.84 USD 64.42
Курс валют на 23.05.2019

Средиземноморская диета предотвращает развитие депрессии

Средиземноморская диета защитит не только от сердечно-сосудистых и метаболических проблем. Ученые выяснили, что этот рацион питания поможет бороться с симптомами депрессии.
Средиземноморская диета предотвращает развитие депрессии

Средиземноморская диета подразумевает уменьшение доли яиц, мясных и рыбных продуктов. Зато она включает в себя много фруктов, орехов, злаков, свежих плодов. Кроме этого, людям, которые следуют этой диете, необходимо много внимания уделить физическим нагрузкам.

Греческие ученые определили, что те, кто придерживается такого рациона, менее подвержены развитию депрессивных расстройств в среднем возрасте. Они проанализировали результаты, которые показали пациенты дневных центров по уходу за пожилыми людьми. Те испытуемые, которые больше склонялись к средиземноморскому способу питания, имели меньшую склонность к развитию симптомов депрессии, особенно те, которые отдавали предпочтение овощам с небольшим количеством птицы и низким потреблением алкоголя.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 01:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Средиземноморская диета предотвращает
Ларисе Гузеевой исполняется 60 лет:
Смартфон Asus ZenFone Max M2 обновился
Екатерина Климова и Игорь Петренко
Андрей Чадов подтвердил слухи о
Ученые озвучили три главные причины
Поклонница сфотографировалась с Брэдли
Ученые установили, что долгосрочное
Моника Беллуччи ради новой фотосессии
В России создали нейросеть, “оживившую”
«Иногда пользуюсь»: Анфиса Чехова
KQED снял ролик в 4K про живущих на
Квентин Тарантино не женился до 55 лет
Ветряная электростанция в Ирландском
Эвелина Бледанс организует “царский”
В России на людях протестируют первый
Вдовец Людмилы Гурченко подарил
Эксперт ООН заявила об очень высоком
Иллюзионист Сергей Сафронов скрывал
Российский транспортер ПТС-4 по
В Краснодаре обнаженный мужчина повис
Любовь Успенская прокомментировала
«Ноутбук хаоса» с набором вирусов
Дима Билан выразил желание отправиться
Сбербанк начал тестирование
Из-за неисправности в России отзывают
Госдума приняла закон о штрафах для
Российские учёные создали спрей для
Настя Задорожная показала фото в
Врачи в Сети рассказали о самых
Просмотреть все новости