Ирина Хакамада дала рекомендации женщинам по привлечению мужчин





Ирина Хакамада – успешная женщина. Она занималась политикой, а сейчас пишет книги. Проанализировав современную ситуацию отношений между противоположными полами, Хакамада сделала вывод, что современным женщинам не хватает энергии.Мужчины получают энергию из космоса, а женщины от земли. Соединяясь в момент близости, они обмениваются ею. При недостатке обоих проявлений сил природы люди начинают терпеть неудачи, становятся раздражительными, портится характер. Есть ли энергия у человека, могут сказать его глаза. За человеком с «горящими» глазами хочется следовать.Ирина Хакамада уверена, что пока человек сам не наполнится энергией, то не сможет подарить ее другому. Потерять силы можно в следствии стресса, суеты, хронической усталости, а чтобы пополнить запасы следует заниматься спортом, внимательно следить за рационом питания, чаще бывать на природе и оптимистично смотреть на окружающий мир.