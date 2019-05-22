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Ирина Хакамада дала рекомендации женщинам по привлечению мужчин

Ирина Хакамада дала свои советы женщинам, которые желают пользоваться популярностью у мужчин. Она считает, что проблема кроется в энергетической составляющей.
Ирина Хакамада дала рекомендации женщинам по привлечению мужчин

Ирина Хакамада – успешная женщина. Она занималась политикой, а сейчас пишет книги. Проанализировав современную ситуацию отношений между противоположными полами, Хакамада сделала вывод, что современным женщинам не хватает энергии.

Мужчины получают энергию из космоса, а женщины от земли. Соединяясь в момент близости, они обмениваются ею. При недостатке обоих проявлений сил природы люди начинают терпеть неудачи, становятся раздражительными, портится характер. Есть ли энергия у человека, могут сказать его глаза. За человеком с «горящими» глазами хочется следовать.
Ирина Хакамада дала рекомендации женщинам по привлечению мужчин

Ирина Хакамада уверена, что пока человек сам не наполнится энергией, то не сможет подарить ее другому. Потерять силы можно в следствии стресса, суеты, хронической усталости, а чтобы пополнить запасы следует заниматься спортом, внимательно следить за рационом питания, чаще бывать на природе и оптимистично смотреть на окружающий мир.



 
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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:58

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