Медики назвали шесть причин для ежедневного употребления меда





Если есть мед каждый день – можно нормализовать артериальное давление, полагают специалисты. Это возможно благодаря большому количеству глюкозы, поступающей в кровь, и сигналу об удовольствии в гипоталамусе. В результате активизируется парасимпатическая нервная система, положительно воздействующая на показатели давления.Продукт пчелиного труда, богатый калием, магнием, железом, натрием и аскорбиновой кислотой, способен снижать уровень холестерина и улучшать работу сердечно-сосудистой системы. Отлично помогает мед для профилактики кашля, а при боли в горле эксперты советуют медовые ингаляции.Благодаря бактерицидным свойствам, мед можно использовать в качестве мазей для ран. Исследователи, проведя опыт на лабораторных крысах выяснили, что этот натуральный продукт полезен для памяти и общего состояния здоровья, а его действие сравнимо с успокоительными препаратами. Активно применяют мед и в косметологии. Он очень помогает оздоровить кожу, очищая поры, выводя вредные вещества и питая кожный покров полезными элементами.