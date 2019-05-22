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Медики назвали шесть причин для ежедневного употребления меда

Медики назвали шесть причин для ежедневного употребления такого полезного продукта, как мед. Они советуют проконсультироваться с доктором, касательно дозировки и применения сладкого вязкого «лакомства».

Медики назвали шесть причин для ежедневного употребления меда

Если есть мед каждый день – можно нормализовать артериальное давление, полагают специалисты. Это возможно благодаря большому количеству глюкозы, поступающей в кровь, и сигналу об удовольствии в гипоталамусе. В результате активизируется парасимпатическая нервная система, положительно воздействующая на показатели давления.

Продукт пчелиного труда, богатый калием, магнием, железом, натрием и аскорбиновой кислотой, способен снижать уровень холестерина и улучшать работу сердечно-сосудистой системы. Отлично помогает мед для профилактики кашля, а при боли в горле эксперты советуют медовые ингаляции.

Благодаря бактерицидным свойствам, мед можно использовать в качестве мазей для ран. Исследователи, проведя опыт на лабораторных крысах выяснили, что этот натуральный продукт полезен для памяти и общего состояния здоровья, а его действие сравнимо с успокоительными препаратами. Активно применяют мед и в косметологии. Он очень помогает оздоровить кожу, очищая поры, выводя вредные вещества и питая кожный покров полезными элементами.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:20

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