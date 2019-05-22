В России раскрыли цель полетов американского беспилотника RQ-4 Global Hawk вблизи Крыма





Об этом рассказал Виктор Мураховский, являющийся главным редактором журнала «Арсенал Отечества». Эксперт отметил, военные практически каждый день фиксируют активность американских разведывательных беспилотников вблизи Калининградской области и Крыма. Обычно это RQ-4 Global Hawk, предназначеный для дальних полетов. У таких маневров США есть две конкретные цели: «прощупывание» радиолокационных систем и ПВО, и попытка заставить Россию привести комплексы С-400 в боевой режим.Последнее американскому беспилотнику RQ-4 Global Hawk никак не удается, но со сбором информации он справляется успешно. О примере подобной операции сообщалось совсем недавно. RQ-4 Global Hawk вылетел с авиабазы, расположенной на острове Сицилия, Италия. После этого беспилотник последовал в сторону Крыма. В течении пяти часов аппарат облетел полуостров с его западной точки и долетел даже до Туапсе. Многие эксперты называют подобное поведение американских военных откровенной провокацией, но отмечают, что США действуют в рамках международного права и не нарушают границы РФ, тем самым балансируя на грани и не переходя «красную черту».