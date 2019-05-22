В России раскрыли цель полетов американского беспилотника RQ-4 Global Hawk вблизи Крыма
Эксперт Виктор Мураховский раскрыл секрет недавних полетов американского разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk вблизи России. По его мнению, США таким образом хочет «прощупать» систему ПВО Крыма.
Об этом рассказал Виктор Мураховский, являющийся главным редактором журнала «Арсенал Отечества». Эксперт отметил, военные практически каждый день фиксируют активность американских разведывательных беспилотников вблизи Калининградской области и Крыма. Обычно это RQ-4 Global Hawk, предназначеный для дальних полетов. У таких маневров США есть две конкретные цели: «прощупывание» радиолокационных систем и ПВО, и попытка заставить Россию привести комплексы С-400 в боевой режим.
Последнее американскому беспилотнику RQ-4 Global Hawk никак не удается, но со сбором информации он справляется успешно. О примере подобной операции сообщалось совсем недавно. RQ-4 Global Hawk вылетел с авиабазы, расположенной на острове Сицилия, Италия. После этого беспилотник последовал в сторону Крыма. В течении пяти часов аппарат облетел полуостров с его западной точки и долетел даже до Туапсе. Многие эксперты называют подобное поведение американских военных откровенной провокацией, но отмечают, что США действуют в рамках международного права и не нарушают границы РФ, тем самым балансируя на грани и не переходя «красную черту».
Об этом рассказал Виктор Мураховский, являющийся главным редактором журнала «Арсенал Отечества». Эксперт отметил, военные практически каждый день фиксируют активность американских разведывательных беспилотников вблизи Калининградской области и Крыма. Обычно это RQ-4 Global Hawk, предназначеный для дальних полетов. У таких маневров США есть две конкретные цели: «прощупывание» радиолокационных систем и ПВО, и попытка заставить Россию привести комплексы С-400 в боевой режим.
Последнее американскому беспилотнику RQ-4 Global Hawk никак не удается, но со сбором информации он справляется успешно. О примере подобной операции сообщалось совсем недавно. RQ-4 Global Hawk вылетел с авиабазы, расположенной на острове Сицилия, Италия. После этого беспилотник последовал в сторону Крыма. В течении пяти часов аппарат облетел полуостров с его западной точки и долетел даже до Туапсе. Многие эксперты называют подобное поведение американских военных откровенной провокацией, но отмечают, что США действуют в рамках международного права и не нарушают границы РФ, тем самым балансируя на грани и не переходя «красную черту».
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:16