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Яна Рудковская рассказала о невесте 6-летнего сына Александра

Известный российский продюсер Яна Рудковская в очередной раз поделилась подробностями жизни своего ребенка. Супруга Евгения Плющенко разместила видео и показала невестку 6-летнего сына Александра.
Яна Рудковская рассказала о невесте 6-летнего сына Александра

Обновление было опубликовано на личной странице ребенка Яны Рудковской в Instagram. Супруга Евгения Плющенко рассказала, что к ним в гости пришла Настя Соколова, подруга и невеста их 6-летнего сына. Дети вместе занимаются фигурным катанием, но успевают проводить время и вне тренировок. Продюсер отметила, что гостья приехала к ним вчера, но уже уезжает. «Время пролетело как один миг», - констатирует звездная мать.

Поклонники Яны Рудковской и Евгения Плющенко постоянно критикуют их за чрезмерное вовлечение 6-летнего Александра в профессиональную деятельность. Несмотря на свой юный возраст мальчик постоянно выступает с собственными программами, а также уделяет практически все оставшееся время тренировкам и оттачиванию навыков. Многие считают, что родители таким образом буквально крадут детство у своего сына.

Публикация, посвященная невестке 6-летнего, также не осталась без критики. Подписчики Яны Рудковской уверены, мать в очередной раз навязывает своему сыну те или иные решения. Ребенок в таком возрасте не может мыслить подобными категориями, отмечают фанаты звездного семейства.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:57

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