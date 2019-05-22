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Оля Рапунцель хочет сделать пластику лица и груди

«Бренд» реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель задумалась о пластике лица и груди. Об этом длинноволосая красавица заговорила в недавнем эфире телешоу «Спаси свою любовь».

Оля Рапунцель хочет сделать пластику лица и груди

О желании Рапунцель-старшей откорректировать контур лица и немного подправить грудь после родов известно уже давно, однако Ольга по сегодняшний день так и не обращалась к пластическому хирургу, а только говорила о вероятной трансформации своего внешнего вида.

В свежем выпуске проекта «Спаси свою любовь» молодая мамочка вновь заговорила о том, что по-прежнему хочет лечь на стол к пластическому хирургу. Правда, Рапунцель желает пройти все процедуры сразу: сделать скулы более выразительными, подправить углы нижней части челюсти, а также немного увеличить объем груди.

По словам Ольги, она очень надеется на то, что выйдет с клиники не только преобразившейся, но и помолодевшей на несколько лет. Сейчас в социальных сетях довольно активно обговаривают вероятность того, решится ли все-таки Рапунцель сделать пластику или нет.

Оля Рапунцель хочет сделать пластику лица и груди

Телезрители телепроекта «Дом-2» выдвигают различные версии, почему же Ольга на самом деле хочет сделать операцию. По мнению некоторых поклонников телешоу, Рапунцель могла обидеться на постоянную критику в свой адрес, ведь недоброжелатели буквально закидывают ее сообщениями и комментариями о том, что за годы жизни в Периметре она очень постарела.

Также есть версия, что Ольга готовится к уходу за ворота и чтобы ее никто не узнавал, решила немного изменить внешность.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:32

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