Оля Рапунцель хочет сделать пластику лица и груди
«Бренд» реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель задумалась о пластике лица и груди. Об этом длинноволосая красавица заговорила в недавнем эфире телешоу «Спаси свою любовь».
О желании Рапунцель-старшей откорректировать контур лица и немного подправить грудь после родов известно уже давно, однако Ольга по сегодняшний день так и не обращалась к пластическому хирургу, а только говорила о вероятной трансформации своего внешнего вида.
В свежем выпуске проекта «Спаси свою любовь» молодая мамочка вновь заговорила о том, что по-прежнему хочет лечь на стол к пластическому хирургу. Правда, Рапунцель желает пройти все процедуры сразу: сделать скулы более выразительными, подправить углы нижней части челюсти, а также немного увеличить объем груди.
По словам Ольги, она очень надеется на то, что выйдет с клиники не только преобразившейся, но и помолодевшей на несколько лет. Сейчас в социальных сетях довольно активно обговаривают вероятность того, решится ли все-таки Рапунцель сделать пластику или нет.
Телезрители телепроекта «Дом-2» выдвигают различные версии, почему же Ольга на самом деле хочет сделать операцию. По мнению некоторых поклонников телешоу, Рапунцель могла обидеться на постоянную критику в свой адрес, ведь недоброжелатели буквально закидывают ее сообщениями и комментариями о том, что за годы жизни в Периметре она очень постарела.
Также есть версия, что Ольга готовится к уходу за ворота и чтобы ее никто не узнавал, решила немного изменить внешность.
О желании Рапунцель-старшей откорректировать контур лица и немного подправить грудь после родов известно уже давно, однако Ольга по сегодняшний день так и не обращалась к пластическому хирургу, а только говорила о вероятной трансформации своего внешнего вида.
В свежем выпуске проекта «Спаси свою любовь» молодая мамочка вновь заговорила о том, что по-прежнему хочет лечь на стол к пластическому хирургу. Правда, Рапунцель желает пройти все процедуры сразу: сделать скулы более выразительными, подправить углы нижней части челюсти, а также немного увеличить объем груди.
По словам Ольги, она очень надеется на то, что выйдет с клиники не только преобразившейся, но и помолодевшей на несколько лет. Сейчас в социальных сетях довольно активно обговаривают вероятность того, решится ли все-таки Рапунцель сделать пластику или нет.
Телезрители телепроекта «Дом-2» выдвигают различные версии, почему же Ольга на самом деле хочет сделать операцию. По мнению некоторых поклонников телешоу, Рапунцель могла обидеться на постоянную критику в свой адрес, ведь недоброжелатели буквально закидывают ее сообщениями и комментариями о том, что за годы жизни в Периметре она очень постарела.
Также есть версия, что Ольга готовится к уходу за ворота и чтобы ее никто не узнавал, решила немного изменить внешность.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:32