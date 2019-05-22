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Пушков отреагировал на идею Зеленского провести референдум по переговорам с Россией

Алексей Пушков, являющийся председателем Совета Федерации по информационной политике, отреагировал на идею Владимира Зеленского провести референдум по поводу переговоров с Россией. Политику уверен, таким образом Киев хочет перестраховаться и защитить себя от недовольства радикалов.
Пушков отреагировал на идею Зеленского провести референдум по переговорам с Россией

Подобный комментарий Алексей Пушков дал на своей официальной странице в Twitter. Политик уверен, такая идея Владимира Зеленского не так однозначна, как кажется изначально. С одной стороны, новоизбранный президент хочет оградить себя от возможного недовольство радикалов и прошлых властей во главе с Петром Порошенко. Ведь если украинцы проголосуют за подобные шаги, то у нового главы государства появится серьезный аргумент, но в данном вопросе не все так просто.

Алексей Пушков напомнил, решение о переговорах должны подтвердить не только на таком референдуме, но и в самой России. Без согласия Москвы подобные контакты не состоятся вне зависимости от желаний Киева.
Пушков отреагировал на идею Зеленского провести референдум по переговорам с Россией

Напомним, Андрей Богдан, назначенный 21 мая главой администрации президента Зеленского, заявил о первых шагах нового главы государства. Киев рассматривает вариант проведения общенационального референдума по вопросам переговоров с Россией и решению конфликта на Донбассе. Это позволит узнать мнение простых украинцев относительно данных вопросов и действовать исходя из их настроений.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:00

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