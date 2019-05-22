Внучка Олега Стриженова рассказала о проблемах со здоровьем у рожденной для другой пары дочери
Внучка известного актера Олега Стриженова не отдала ребенка паре, которая просила выносить его за них. Во время передачи “ДНК” выяснилось, что девочка имела проблемы со здоровьем.
Многодетная мать Александра Стриженова из четверых детей отдала двух в детский дом, а последняя дочь появилась на свет весной этого года. Ребенок получил имя Мия и изначально он должен был воспитываться в семье 74-летней Галины Жуковской. Однако Стриженова не отдала девочку из-за внутриутробной инфекции. Как отметила внучка легендарного актера, она сильно заболела во время беременности, но уже вылечила простуду. По заявлениям девушки, непосредственно договора с Жуковскими у нее не существовало, но имелась интимная близость с Вячеславом Жуковским.
Александра Стриженова отрицает, что получила 300 тысяч рублей во время беременности, а ДНК-тест подтвердил, что она является матерью ребенка. Близкие Галины Жуковской отказались поддержать ее решение воспитывать третьего ребенка.
Многодетная мать Александра Стриженова из четверых детей отдала двух в детский дом, а последняя дочь появилась на свет весной этого года. Ребенок получил имя Мия и изначально он должен был воспитываться в семье 74-летней Галины Жуковской. Однако Стриженова не отдала девочку из-за внутриутробной инфекции. Как отметила внучка легендарного актера, она сильно заболела во время беременности, но уже вылечила простуду. По заявлениям девушки, непосредственно договора с Жуковскими у нее не существовало, но имелась интимная близость с Вячеславом Жуковским.
Александра Стриженова отрицает, что получила 300 тысяч рублей во время беременности, а ДНК-тест подтвердил, что она является матерью ребенка. Близкие Галины Жуковской отказались поддержать ее решение воспитывать третьего ребенка.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:40