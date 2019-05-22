Внучка Олега Стриженова рассказала о проблемах со здоровьем у рожденной для другой пары дочери





Многодетная мать Александра Стриженова из четверых детей отдала двух в детский дом, а последняя дочь появилась на свет весной этого года. Ребенок получил имя Мия и изначально он должен был воспитываться в семье 74-летней Галины Жуковской. Однако Стриженова не отдала девочку из-за внутриутробной инфекции. Как отметила внучка легендарного актера, она сильно заболела во время беременности, но уже вылечила простуду. По заявлениям девушки, непосредственно договора с Жуковскими у нее не существовало, но имелась интимная близость с Вячеславом Жуковским.Александра Стриженова отрицает, что получила 300 тысяч рублей во время беременности, а ДНК-тест подтвердил, что она является матерью ребенка. Близкие Галины Жуковской отказались поддержать ее решение воспитывать третьего ребенка.