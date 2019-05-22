Ученые: Возраст родителей связан с риском развития нервно-психических расстройств у детей





Ученые из Американской академии детской и подростковой психиатрии провели изучение медицинских карточек 1 490 745 человек, родившихся в Дании с 1980 по 2007 год, с подробной информацией о возрасте родителей. Как молодой, так и пожилой родительский возраст в момент зачатия продемонстрировал повышенный риск развития ряда психоневрологических расстройств у детей. Посредством этих подходов исследователи одновременно исследовали взаимосвязь риска между возрастом у родителей и несколькими различными психиатрическими состояниями у их наследников. Оказалось, что более молодой родительский возраст был достоверно связан с повышенным риском развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности. В то же время старший родительский возраст был связан с обсессивно-компульсивным расстройством.Однако исследование показало, что увеличение риска, связанного с возрастом родителей при зачатии, невелико и не должно влиять на решения людей о возрасте для рождения ребенка. Результаты исследования помогут направить поиск конкретных механизмов, влияющих на риск развития психических расстройств у детей.