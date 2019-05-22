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Ученые: Возраст родителей связан с риском развития нервно-психических расстройств у детей

Результаты нового исследования американских ученых показывают, что возраст родителей связан с риском развития нервно-психических расстройств у детей, включая расстройства аутистического спектра. Исследование также поможет в лечении синдрома дефицита внимания, гиперактивности, обсессивно-компульсивного расстройства, и хронического тикового расстройства.
Ученые: Возраст родителей связан с риском развития нервно-психических расстройств у детей

Ученые из Американской академии детской и подростковой психиатрии провели изучение медицинских карточек 1 490 745 человек, родившихся в Дании с 1980 по 2007 год, с подробной информацией о возрасте родителей. Как молодой, так и пожилой родительский возраст в момент зачатия продемонстрировал повышенный риск развития ряда психоневрологических расстройств у детей. Посредством этих подходов исследователи одновременно исследовали взаимосвязь риска между возрастом у родителей и несколькими различными психиатрическими состояниями у их наследников. Оказалось, что более молодой родительский возраст был достоверно связан с повышенным риском развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности. В то же время старший родительский возраст был связан с обсессивно-компульсивным расстройством.

Однако исследование показало, что увеличение риска, связанного с возрастом родителей при зачатии, невелико и не должно влиять на решения людей о возрасте для рождения ребенка. Результаты исследования помогут направить поиск конкретных механизмов, влияющих на риск развития психических расстройств у детей.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:30

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