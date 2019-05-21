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После окончания “Игры престолов” Мэйси Уильямс сменила цвет волос

Британская актриса Мэйси Уильямс сменила цвет волос после выхода последней серии “Игры престолов”. Голливудская звезда опубликовала на своей странице в сети Instagram фото в неожиданном образе.
После окончания “Игры престолов” Мэйси Уильямс сменила цвет волос

Артистка позирует для размещенного в Сети снимка с новой стрижкой. У звезды “Игры престолов” присутствует привычная челка, пока волосы выкрашены в светлый цвет. Поклонники заметили практически полное отсутствие макияжа на лице кумира. В последнее время Мэйси Уильямс удивляла публику креативными оттенками волос, но светлые золотистые локоны для нее в новинку.

В комментариях фолловеры высказали свое восхищение изменениями во внешности Уильямс, а также попрощались с ее героиней Арьей Старк. Как известно, последняя серия “Игры престолов” уже была презентована публике, в результате чего преданные фанаты сериала стали требовать ремейка целого сезона. Несмотря на многочисленные положительные отзывы о картине, многие остались недовольны финалом. Такое мнение также выразили некоторые российские знаменитости в своих микроблогах.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:49

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