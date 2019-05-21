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Эксперт: Частое посещение солярия провоцирует рак кожи

Андрей Поляков, являющийся главой рабочей группы по диагностике и лечению меланомы Минздрава РФ, рассказал о влиянии частого посещения солярия на кожу человека. Эксперт заявил, что такие процедуры провоцируют развитие рака и способны значительно ухудшить здоровье человека в целом.
Эксперт: Частое посещение солярия провоцирует рак кожи

Меланома является самым распространенным видом онкологии кожи, при этом люди очень часто самостоятельно провоцируют развитие этой болезни. Специалист Минздрава отмечает: частые посещения солярия являются одними из таких примеров. Подобные процедуры не только на 75% повышают риск развития рака кожи, но и негативно сказываются на здоровье всего организма. Большое значение в этом вопросе играет уже имеющийся загар, степень и интенсивность лучей. Все эти факторы способны как уменьшить, так и увеличить риск развития онкологии.

Немаловажной проблемой среди современных женщин, отмечает Андрей Поляков, является косметическое удаление тех или иных образований на коже. Такие процедуры никогда нельзя совершать без консультации дерматолога, а также заключения онколога. В противном случае человек может серьезно подорвать собственное здоровье. Подобные процедуры запрещены людям, вылечившим меланому в прошлом или имеющим ее в настоящий момент.

Врач онколог также отметил, что на развитие рака кожи влияет наследственная предрасположенность, наличие сильных ожогов и повреждений в детстве и время нахождения на открытом солнце.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:16

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