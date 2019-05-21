Эксперт: Частое посещение солярия провоцирует рак кожи





Меланома является самым распространенным видом онкологии кожи, при этом люди очень часто самостоятельно провоцируют развитие этой болезни. Специалист Минздрава отмечает: частые посещения солярия являются одними из таких примеров. Подобные процедуры не только на 75% повышают риск развития рака кожи, но и негативно сказываются на здоровье всего организма. Большое значение в этом вопросе играет уже имеющийся загар, степень и интенсивность лучей. Все эти факторы способны как уменьшить, так и увеличить риск развития онкологии.Немаловажной проблемой среди современных женщин, отмечает Андрей Поляков, является косметическое удаление тех или иных образований на коже. Такие процедуры никогда нельзя совершать без консультации дерматолога, а также заключения онколога. В противном случае человек может серьезно подорвать собственное здоровье. Подобные процедуры запрещены людям, вылечившим меланому в прошлом или имеющим ее в настоящий момент.Врач онколог также отметил, что на развитие рака кожи влияет наследственная предрасположенность, наличие сильных ожогов и повреждений в детстве и время нахождения на открытом солнце.