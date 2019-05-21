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Медики рассказали о пользе спаржи для здоровья

Специалисты рассказали о пользе употребления в пищу спаржи, а также о ее истории. Этот продукт полезен для сердца, кожи, почек и потенции.
Медики рассказали о пользе спаржи для здоровья

Спаржа подавалась к столу фараонов, императоров и королей, а выращивают ее уже на протяжении 4 тысяч лет. Современные граждане предпочитают зеленую и белую спаржу, а ее свежесть можно определить по яркости окраса. В данном продукте содержатся витамины и минералы A, B1, C, E и PP, а также она богата железом, магнием, натрием и фосфором. Кремний в спарже способствует поддержанию эластичности сосудов человека, а также образованию хрящей и росту костей. Употребляя этот продукт, можно сбросить вес засчет низкой калорийности. Диетологи рекомендуют включить ее в рацион для здоровья кожи, сердца, при наличии хронических заболеваний почек, для увеличения обменных процессов в организме и улучшения потенции.

Спаржа популярна также в косметологии, а именно в процедурах против витилиго и угревой сыпи. Однако от этого продукта стоит отказаться людям с индивидуальной непереносимостью.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:44

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