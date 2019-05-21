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Анна Михалкова поздравила младшего сына Сергея с окончанием школы

Известная российская актриса Анна Михалкова поздравила своего младшего сына с важной датой в его жизни. 18-летний Сергей недавно закончил школу, а его мать отметила, что она занималась обучением наравне со своим ребенком.
Анна Михалкова поздравила младшего сына Сергея с окончанием школы

Такое обновление Анна Михалкова сделала на странице в Instagram. Актриса написала большое и трогательное сообщение, где постаралась передать все свои эмоции и переживания от данного события. Звезда рассказала, что 18-летний Сергей - второй человек в семье Михалковых, у которого получилось отучиться все 11 лет в одной школе. «Мы дошли до конца», - пишет счастливая мать, отмечая и свою заслугу в этом событии. Артистка даже не успела заметить, как пролетели эти годы. Звезде сложно поверить, что из маленького мальчика, стоящего в самом конце праздничной линейки, вырос «такой парень».

Анна Михалкова также не забыла поздравить и саму себя, дальше она объяснила, почему такие слова нельзя назвать шуткой. Актриса отметила, что ее теперь ждет год перерыва, когда ей удастся по-настоящему отдохнуть. Все дело в дочери Лиде, ведь в 2020-м ей исполнится 7 лет, и она тоже пойдет в школу.

Напомним, Анна Михалкова уже давно состоит в браке с бизнесменом Альбертом Баковым. У супругов в 2000-м родился сын Андрей, а через год – Сергей. После этого они взяли большую паузу и только в 2013-м решились завести еще одного ребенка, так на свет появилась дочь Лидия.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:49

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