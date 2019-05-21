Анна Михалкова поздравила младшего сына Сергея с окончанием школы

Такое обновление Анна Михалкова сделала на странице в Instagram. Актриса написала большое и трогательное сообщение, где постаралась передать все свои эмоции и переживания от данного события. Звезда рассказала, что 18-летний Сергей - второй человек в семье Михалковых, у которого получилось отучиться все 11 лет в одной школе. «Мы дошли до конца», - пишет счастливая мать, отмечая и свою заслугу в этом событии. Артистка даже не успела заметить, как пролетели эти годы. Звезде сложно поверить, что из маленького мальчика, стоящего в самом конце праздничной линейки, вырос «такой парень».Анна Михалкова также не забыла поздравить и саму себя, дальше она объяснила, почему такие слова нельзя назвать шуткой. Актриса отметила, что ее теперь ждет год перерыва, когда ей удастся по-настоящему отдохнуть. Все дело в дочери Лиде, ведь в 2020-м ей исполнится 7 лет, и она тоже пойдет в школу.Напомним, Анна Михалкова уже давно состоит в браке с бизнесменом Альбертом Баковым. У супругов в 2000-м родился сын Андрей, а через год – Сергей. После этого они взяли большую паузу и только в 2013-м решились завести еще одного ребенка, так на свет появилась дочь Лидия.