Джордж Мартин работает над японской игрой в открытом мире





Об этом Джордж Мартин, автор цикла книг «Песнь льда и пламени», рассказал в своем личном блоге. В целом он посвящен его реакции на завершение сериала «Игра престолов», снятого по мотивам его произведений, но там имеется небольшое, но интересное предложение. Писатель подтвердил, что недавно консультировал одну японскую студию, занимающуюся созданием игр.Ничего более Джордж Мартин не сказал, но данная информация уже появлялась в Сети несколько месяцев назад. Согласно ей, писатель активно сотрудничает с игровой студией FromSoftware. Автор цикла «Песнь льда и пламени» занимается созданием мифологии мира проекта. Акцент в ней делается на фантастику и необычных существ. Писатель активно взаимодействует не только с рядовыми сотрудниками студии, но и с ее главой - Хидэтакой Миядзаки.Игра находится в разработке уже 3 года, и сотрудники FromSoftware дали ей кодовое имя GR. Это проект с большим открытым миром, но больше об игровом процессе ничего не известно. Распространением игры может заняться издательство Bandai Namco. Вполне вероятно, что проект анонсируют уже в рамках презентации Microsoft на выставке E3 2019, она запланирована на 9 июня.