Ученные: Для людей будет опасен секс с «марсианами»





Согласно мнению ученых, земные колонисты Марса в результате сильного воздействия окружающей среды быстро начнут меняться на генетическом уровне. Это проявится на изменении кожи, структуры скелета и органов чувств. Также космическая радиация увеличит количество генетических мутаций у нового поколения вдвое, что повлияет на структуру ДНК. Если у земных людей в среднем они составляют 20-120 единиц у каждого новорожденного, то у «марсиан» они достигнут показателя 240 единиц.Все эти изменения повлекут за собой необратимые последствия, в результате которых люди эволюционируют в новую расу – марсианскую. Ученые уверены, что земные люди не смогут заниматься сексом с «марсианами», поскольку это может привести к гибели землян из-за их менее развитой физиологии.