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Ученные: Для людей будет опасен секс с «марсианами»

Ученые уверены, что для земных людей будет опасен секс с «марсианами». Люди, которые колонизируют Марс, быстро эволюционируют и изменят свою структуру ДНК.
Ученные: Для людей будет опасен секс с «марсианами»

Согласно мнению ученых, земные колонисты Марса в результате сильного воздействия окружающей среды быстро начнут меняться на генетическом уровне. Это проявится на изменении кожи, структуры скелета и органов чувств. Также космическая радиация увеличит количество генетических мутаций у нового поколения вдвое, что повлияет на структуру ДНК. Если у земных людей в среднем они составляют 20-120 единиц у каждого новорожденного, то у «марсиан» они достигнут показателя 240 единиц.

Все эти изменения повлекут за собой необратимые последствия, в результате которых люди эволюционируют в новую расу – марсианскую. Ученые уверены, что земные люди не смогут заниматься сексом с «марсианами», поскольку это может привести к гибели землян из-за их менее развитой физиологии.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:04

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