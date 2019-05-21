«Не будь занудой»: Станислав Садальский представил вниманию фанатов советы для счастливой жизни

В личном блоге журналиста в Instagram появился пост, где он разместил коллаж из трех снимков, сопровождающийся мудрыми правилами. Согласно последним, для того, чтобы быть счастливым, следует жить сегодня, ценить каждый прожитый день, не жалея денег на удовольствия. Он также рекомендует не общаться с «дураками», не быть занудой, воздерживаться от просмотра телевизора, рассчитывать только на себя, признавать собственные ошибки и не искать виновных, не заниматься политикой.Важно помнить, по мнению Садальского, что главное в жизни – это любовь, и нужно извлекать пользу из каждого события. Секреты счастливой жизни от народного блогера активно принялись обсуждать его подписчики. Многие фанаты согласились с «мудрой» звездой, назвав его рекомендации очень ценными и правильными. Некоторые пользователи поинтересовались у знаменитости, может ли он назвать себя счастливым, аргументируя вопрос тем, что у актера нет семьи, только «одни проповеди, одиночество и театр».