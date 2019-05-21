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Юрий Беляев признался, что является плохим отцом из-за любви к работе

Актер Юрий Беляев признался, что является плохим отцом из-за своей любви к работе. В программе “Судьба человека” артист рассказал, почему дважды разводился, и о своих отношениях с детьми.
Юрий Беляев признался, что является плохим отцом из-за любви к работе

Юрий Беляев с юных лет мечтал стать актером, поэтому поступил в Щукинское училище, несмотря на недовольство родителей. Из-за работы у него не оставалось времени на личную жизнь, поэтому он испытывал проблемы в общении с женами и детьми. Впервые Беляев женился в 24 года, а спустя время в семье артиста появились двое детей. Однако спустя 11 лет отношений супруга подала на развод. Сам актер признался, что у него не хватало времени на общение с детьми, и он почти их не видел.
Юрий Беляев признался, что является плохим отцом из-за любви к работе

Во втором браке у Беляева родился сын, но в этой семье он часто страдал от конфликтов. Этот период совпал с творческим застоем, что привело к внутреннему кризису. С младшим сыном артист виделся в перерывах между съемками, когда они с женой решили развестись. Лишь третья супруга помогла актеру наладить отношения с его наследниками.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:40

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