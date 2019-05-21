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Гинеколог предложила женщинам отказаться от средств для интимной гигиены

Английский гинеколог выступила с неожиданным заявлением и предложила женщинам практически полностью отказаться от средств для интимной гигиены. Эксперт уверена: они приносят значительно больше вреда, чем пользы.
Гинеколог предложила женщинам отказаться от средств для интимной гигиены

Об этом рассказала Анита Митра, гинеколог NHS и научный сотрудник Имперского колледжа Лондона. Эксперт отмечает, что средства интимной гигиены для женщин с каждым годом набирают все большую популярность, но мало кто знает о их настоящем влиянии на здоровье. Они способны подавлять естественные сигналы тела и тем самым могут затянуть обращение к врачу в случае появление первых симптомов проблем. В качестве примера она привела зуд или покраснения в этих частях тела.

По словам гинеколога, многие женщины осознают «потребность» в использовании средств для интимной гигиены после просмотра рекламы, а не посещения профильного врача. Так происходит не случайно, так как специалист никогда не посоветует такие решения.

Использование средств интимной гигиены может приводить не только к маскировке проблем, но и к их появлению. Мытье этих зон специальным мылом и гелем может привести к инфекции и молочнице, а также сделать кожу более сухой и чувствительной. Английский гинеколог строго запретила использовать отшелушивающие средства, они могут спровоцировать развитие вируса папилломы человека и рака шейки матки. Особенно это касается периода менструации.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:24

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