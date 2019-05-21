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Sony показала скорость загрузки и геймплей “захватывающей” PlayStation 5
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Sony показала скорость загрузки и геймплей “захватывающей” PlayStation 5

Компания Sony заявила, что игровая приставка PlayStation 5 будет “захватывающей” и “цельной”. В новом видео, опубликованном в сети Twitter, была продемонстрирована скорость загрузки PS5 и геймплея в сравнении с PS4.
Sony показала скорость загрузки и геймплей “захватывающей” PlayStation 5

Sony показала, что игровая приставка следующего поколения будет иметь “захватывающий” игровой процесс и “плавную” производительность увеличенной графической мощности. Во время презентации корпоративной стратегии представители компании также продемонстрировали скорость новой консоли по сравнению с PS4. Приставка показала более быструю загрузку и высокие скорости в сложных сценах.

Ранее Sony объявила о партнерстве с Microsoft для улучшения облачной инфраструктуры PlayStation Now. На прошлой неделе также стало известно, что PS5 будет комплектоваться 8-ядерным процессором AMD Ryzen третьего поколения с 7-нанометровой микроархитектурой Zen 2. Гаджет также будет работать с пользовательским графическим процессором Radeon Navi, который поддерживает трассировку лучей. Разработчики Sony показывают, что новинка сделает игры более увлекательными, а время загрузки окажется минимизированным. Благодаря обновленной системе PS5 будут устранены проблемы, которые могут повлиять на командную игру.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:34

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