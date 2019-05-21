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Пользователи Сети назвали самые нелепые заблуждения мужчин о женском организме

Пользователь Сети из Twitter под ником Brownandbella предложила своим подписчикам рассказать самые нелепые заблуждения мужчин о женском организме. За пять дней данная ветка набрала 7,5 тысячи репостов и 18,6 тысячи лайков.
Пользователи Сети назвали самые нелепые заблуждения мужчин о женском организме

Многие пользователи Сети начали активно делиться подобными заблуждениями. Парень одной из подписчиц не знал, чем отличаются влагалище и мочеиспускательный канал, поэтому ей пришлось продемонстрировать ему отличия наглядно. Одноклассник одного из пользователей поинтересовался на уроке биологии насчет овуляции, выхода яйцеклетки из матки: «А разве женщина не почувствует сквозняк?».

Попала в эту ветку нелепых заблуждений мужчин о женском организме и достаточно необычная история. Одна девушка вспомнила, как старший брат, еще в 14 лет, искреннее пожалел ее и отметил, что сложно, когда менструация начинается каждые выходные. Оказывается, многие мужчины считают, что использование тампона может привести к потере девственности. Одна из пользователей Twitter столкнулась с подобной ситуацией, ведь ее отец имел именно такое представление о данном средстве женской гигиены.

Относительно тампонов было и другое мужское заблуждение. Многие из них считали, что одно и то же средство можно использовать несколько раз. Нашлись и те, кто был уверен, что после родов пуповину аккуратно отрезают и помещают обратно в женщину.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:00

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