Хакерский форум OGusers сам стал жертвой взлома





Об этом заявил администратор форума OGusers. Он сообщил, что была украдена резервная копия от 26 декабря 2018 года. В ней содержатся личные данные пользователей, их сообщения, имена, пароли, электронная почта и история посещения сайта. Такие события администратор портала назвал печальными и отметил, что хакеры смогли получить подобный доступ благодаря специальному плагину, находящемуся в основе данного форума.Многие пользователи хакерского сайта OGusers поспешили покинуть его после подобных новостей. Такая реакция неудивительна, ведь люди, использующие этот форум, являются преступниками, зарабатывающими на взломе и продаже личной информации. С помощью данной платформы они обмениваются знаниями, методами и приемами получения доступа к чужим аккаунтам. Взлом и перепродажа личной страницы в Twitter, Instagram, Facebook, Steam и т.д. – это самая «безобидная» их деятельность.Среди пользователей хакерского форума OGusers есть и те, кто крадут банковские карты и другие системы оплаты. Для этого они используют метод подмены SIM-карт настоящих владельцев. Некоторые их них даже предположили, что за взломом этого сайта могут стоять правоохранители, желающие получить актуальную базу данных киберпреступников.