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Хакерский форум OGusers сам стал жертвой взлома

Хакерский форум OGusers, являющийся крайне известным в этих кругах, сам подвергся атаке. Сайт стал жертвой взлома со стороны других злоумышленников, укравших данные пользователей портала от декабря 2018 года.
Хакерский форум OGusers сам стал жертвой взлома

Об этом заявил администратор форума OGusers. Он сообщил, что была украдена резервная копия от 26 декабря 2018 года. В ней содержатся личные данные пользователей, их сообщения, имена, пароли, электронная почта и история посещения сайта. Такие события администратор портала назвал печальными и отметил, что хакеры смогли получить подобный доступ благодаря специальному плагину, находящемуся в основе данного форума.

Многие пользователи хакерского сайта OGusers поспешили покинуть его после подобных новостей. Такая реакция неудивительна, ведь люди, использующие этот форум, являются преступниками, зарабатывающими на взломе и продаже личной информации. С помощью данной платформы они обмениваются знаниями, методами и приемами получения доступа к чужим аккаунтам. Взлом и перепродажа личной страницы в Twitter, Instagram, Facebook, Steam и т.д. – это самая «безобидная» их деятельность.

Среди пользователей хакерского форума OGusers есть и те, кто крадут банковские карты и другие системы оплаты. Для этого они используют метод подмены SIM-карт настоящих владельцев. Некоторые их них даже предположили, что за взломом этого сайта могут стоять правоохранители, желающие получить актуальную базу данных киберпреступников.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:16

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