При ДТП с большегрузом в Ростовской области погибли два человека
На трассе в Ростовской области зафиксировано смертельное столкновение с большегрузом. В результате аварии погибли двое, а еще два пострадавших были госпитализированы, о чем информируют в местных органах правопорядка.
Инцидент произошел в понедельник, 20 мая, около 13:30 на 965-м км федеральной трассы М4 “Дон”. В частности, согласно данным регионального УГИБДД, автомобиль Skoda во время движения не смог разминуться с большегрузом DAF. В результате аварии два участника ДТП погибли, двое граждан оказались травмированы, на фоне чего им потребовалась госпитализация.
На данный момент причины столкновения в Ростовской области, а также сведения о жертвах аварии и пострадавших неизвестны. По словам очевидцев, легковой автомобиль въехал в припаркованный у обочины грузовик, а среди пострадавших числится ребенок.
Инцидент произошел в понедельник, 20 мая, около 13:30 на 965-м км федеральной трассы М4 “Дон”. В частности, согласно данным регионального УГИБДД, автомобиль Skoda во время движения не смог разминуться с большегрузом DAF. В результате аварии два участника ДТП погибли, двое граждан оказались травмированы, на фоне чего им потребовалась госпитализация.
На данный момент причины столкновения в Ростовской области, а также сведения о жертвах аварии и пострадавших неизвестны. По словам очевидцев, легковой автомобиль въехал в припаркованный у обочины грузовик, а среди пострадавших числится ребенок.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:45