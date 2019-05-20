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При ДТП с большегрузом в Ростовской области погибли два человека

На трассе в Ростовской области зафиксировано смертельное столкновение с большегрузом. В результате аварии погибли двое, а еще два пострадавших были госпитализированы, о чем информируют в местных органах правопорядка.
При ДТП с большегрузом в Ростовской области погибли два человека

Инцидент произошел в понедельник, 20 мая, около 13:30 на 965-м км федеральной трассы М4 “Дон”. В частности, согласно данным регионального УГИБДД, автомобиль Skoda во время движения не смог разминуться с большегрузом DAF. В результате аварии два участника ДТП погибли, двое граждан оказались травмированы, на фоне чего им потребовалась госпитализация.

На данный момент причины столкновения в Ростовской области, а также сведения о жертвах аварии и пострадавших неизвестны. По словам очевидцев, легковой автомобиль въехал в припаркованный у обочины грузовик, а среди пострадавших числится ребенок.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:45

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