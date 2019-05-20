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В Сети опубликовали реалистичные рендеры очередного iPhone

В Сети опубликованы новые реалистичные рендеры очередного смартфона от компании Apple. iPhone на снимках представляет собой устройство с тройной основной камерой, расположенной на квадратном блоке, и челкой, использовавшейся в прошлом поколении.
В Сети опубликовали реалистичные рендеры очередного iPhone

Данные реалистичные рендеры опубликовал индийский инсайдер Микул Шарма, имеющий хорошую репутацию относительно достоверности утечек. На своей странице в Twitter он разместил 4 изображения ожидаемых iPhone. Показанные устройства полностью соответствуют информации, поступающей в Сеть в последние месяцы.

Новый «яблочный» смартфон получит необычную тройную основную камеру, расположенную на квадратном блоке в левой части задней панели. Там же разместят и вспышку. Обновленный iPhone сохранит свою переднюю «челку», хотя многие другие производители уже нашли множество способов отказа от нее. В этом году Apple будет консервативной в данном вопросе, но уже следующее поколение смартфонов должно иметь другой дизайн верхней части экрана.
В Сети опубликовали реалистичные рендеры очередного iPhone

Эксперты отмечают, основываясь на предыдущих периодах, можно смело заявить, что новый iPhone будет очень сильно напоминать опубликованные рендеды. Именно весной обычно появлялись таковые в прошлые годы.
В Сети опубликовали реалистичные рендеры очередного iPhone

Многие эксперты и поклонники Apple скептически относятся к их решению придать основной камере такой вид. Чего не скажешь о челке, пользователи считают ее фирменной чертой дизайна iPhone.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:37

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