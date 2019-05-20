В Сети опубликовали реалистичные рендеры очередного iPhone





Данные реалистичные рендеры опубликовал индийский инсайдер Микул Шарма, имеющий хорошую репутацию относительно достоверности утечек. На своей странице в Twitter он разместил 4 изображения ожидаемых iPhone. Показанные устройства полностью соответствуют информации, поступающей в Сеть в последние месяцы.Новый «яблочный» смартфон получит необычную тройную основную камеру, расположенную на квадратном блоке в левой части задней панели. Там же разместят и вспышку. Обновленный iPhone сохранит свою переднюю «челку», хотя многие другие производители уже нашли множество способов отказа от нее. В этом году Apple будет консервативной в данном вопросе, но уже следующее поколение смартфонов должно иметь другой дизайн верхней части экрана.Эксперты отмечают, основываясь на предыдущих периодах, можно смело заявить, что новый iPhone будет очень сильно напоминать опубликованные рендеды. Именно весной обычно появлялись таковые в прошлые годы.Многие эксперты и поклонники Apple скептически относятся к их решению придать основной камере такой вид. Чего не скажешь о челке, пользователи считают ее фирменной чертой дизайна iPhone.