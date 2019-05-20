Диетологи рассказали о полезных свойствах рассола





Употребление маринованного сока из овощей, а именно из капусты, огурцов и других разносолов, может приносить пользу человеческому организму. Доктора уверяют, что такой напиток богат натрием, и если выпить даже маленькую его порцию, то организм насытится от 50 до 115% суточной нормой минерала. Еще рассол помогает избавиться от вздутия живота, мышечных спазмов и повышает уровень полезных бактерий в желудочно-кишечном тракте.Также он прекрасно устраняет симптомы похмелья, содействует восстановлению электролитов, приводит в норму сахар в крови. Маринованные овощи заключают в себе антиоксиданты, помогающие противостоять раннему старению организма и бороться с онкологическими недугами.