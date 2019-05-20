Сделанные в домашних условиях солнцезащитные крема могут привести к проблемам со здоровьем
Сделанные в домашних условиях солнцезащитные крема, рецепты которых часто публикуются в соцсетях, обеспечивают минимальный эффект от использования. По данным ученых, такие продукты даже могут привести к развитию рака и солнечным ожогам.
Исследователи изучили ряд видов таких кремов и заявили, что 68% веществ имеют незначительное количество УФ-излучения и способствуют риску появления солнечных ожогов и онкологии. Американские эксперты посоветовали потребителям покупать и пользоваться коммерчески доступными солнцезащитными кремами. Они указали на то, что невзирая на увеличение заболеваемости рака кожи, созданные не на фабриках средства зачастую позиционируются как безопасные альтернативы.
В Британской ассоциации дерматологов порекомендовали людям не изготовлять в домашних условиях подобные крема, так как это небезопасно для здоровья. Производство фирменных средств тщательно контролируется специалистами, допускающих их к продаже, а за качество домашних кремов никто не может отвечать.
В ассоциации заявили, что ингредиенты способны провоцировать ухудшение состояния кожи и контактную аллергию, поэтому требуются консерванты для предотвращения роста численности опасных бактерий и дальнейшее тестирование для обеспечения надежности защиты от лучей ультрафиолета.
Исследователи изучили ряд видов таких кремов и заявили, что 68% веществ имеют незначительное количество УФ-излучения и способствуют риску появления солнечных ожогов и онкологии. Американские эксперты посоветовали потребителям покупать и пользоваться коммерчески доступными солнцезащитными кремами. Они указали на то, что невзирая на увеличение заболеваемости рака кожи, созданные не на фабриках средства зачастую позиционируются как безопасные альтернативы.
В Британской ассоциации дерматологов порекомендовали людям не изготовлять в домашних условиях подобные крема, так как это небезопасно для здоровья. Производство фирменных средств тщательно контролируется специалистами, допускающих их к продаже, а за качество домашних кремов никто не может отвечать.
В ассоциации заявили, что ингредиенты способны провоцировать ухудшение состояния кожи и контактную аллергию, поэтому требуются консерванты для предотвращения роста численности опасных бактерий и дальнейшее тестирование для обеспечения надежности защиты от лучей ультрафиолета.
Наука / Авторские новости
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:25