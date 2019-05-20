Сделанные в домашних условиях солнцезащитные крема могут привести к проблемам со здоровьем





Исследователи изучили ряд видов таких кремов и заявили, что 68% веществ имеют незначительное количество УФ-излучения и способствуют риску появления солнечных ожогов и онкологии. Американские эксперты посоветовали потребителям покупать и пользоваться коммерчески доступными солнцезащитными кремами. Они указали на то, что невзирая на увеличение заболеваемости рака кожи, созданные не на фабриках средства зачастую позиционируются как безопасные альтернативы.В Британской ассоциации дерматологов порекомендовали людям не изготовлять в домашних условиях подобные крема, так как это небезопасно для здоровья. Производство фирменных средств тщательно контролируется специалистами, допускающих их к продаже, а за качество домашних кремов никто не может отвечать.В ассоциации заявили, что ингредиенты способны провоцировать ухудшение состояния кожи и контактную аллергию, поэтому требуются консерванты для предотвращения роста численности опасных бактерий и дальнейшее тестирование для обеспечения надежности защиты от лучей ультрафиолета.