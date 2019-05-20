В Китае в результате обрушения бара пострадали более 70 человек
На юго-востоке Китая произошло обрушение крыши бара, в котором находилось много людей. В результате происшествия пострадали более 70 посетителей заведения, 1 человек погиб, спасатели продолжают поисковые работы.
Обрушение бара произошло 20 мая в 5:30 по местному времени (00:30 мск) в городском округе Байсэ, юго-восток Китая. В одном из развлекательных заведений, где находилось множество людей, произошло падение крыши постройки, что привело к серьезным последствиям. Согласно текущей информации, в результате происшествия пострадали 78 человек: 77 госпитализированы и 1 погиб на месте. Из тех, кто оказался в больнице: 52 продолжают находиться под наблюдением врачей и требуют дальнейшего лечения, а 13 были выписаны и отправлены домой, сообщает издание «Слово и Дело».
На месте происшествия работают спасатели и специалисты. В настоящий момент причины обрушения крыши бара неизвестны, ответ на этот вопрос даст экспертиза. К ее проведению приступят сразу после завершения поисково-спасательной операции. Данные мероприятия продолжаются в настоящий момент, в них задействованы 22 единицы специальной техники и 160 членов местной спасательной службы. Им уже удалось вывести 65 человек из мест обрушений. Предположительно, развлекательное заведение находилось на 3 этаже зданий суммарной площадью 700 квадратных метров.
Обрушение бара произошло 20 мая в 5:30 по местному времени (00:30 мск) в городском округе Байсэ, юго-восток Китая. В одном из развлекательных заведений, где находилось множество людей, произошло падение крыши постройки, что привело к серьезным последствиям. Согласно текущей информации, в результате происшествия пострадали 78 человек: 77 госпитализированы и 1 погиб на месте. Из тех, кто оказался в больнице: 52 продолжают находиться под наблюдением врачей и требуют дальнейшего лечения, а 13 были выписаны и отправлены домой, сообщает издание «Слово и Дело».
На месте происшествия работают спасатели и специалисты. В настоящий момент причины обрушения крыши бара неизвестны, ответ на этот вопрос даст экспертиза. К ее проведению приступят сразу после завершения поисково-спасательной операции. Данные мероприятия продолжаются в настоящий момент, в них задействованы 22 единицы специальной техники и 160 членов местной спасательной службы. Им уже удалось вывести 65 человек из мест обрушений. Предположительно, развлекательное заведение находилось на 3 этаже зданий суммарной площадью 700 квадратных метров.
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:01