«Дом-2»: Вика Комиссарова признала, что отношения с Антоном Шоки невозможны

«Мы никого не обманывали, что любим друг друга, никому ничего не обещали!» - подметила Виктория.

Не так давно в Периметр вернули несколько бывших участников «Дома-2», которые, как оказалось, приносили телестройке неплохие рейтинги. В их числе оказалась и Виктория Комиссарова с Антоном Шоки. Напомним, что ранее ребята встречались, однако после проекта пара решила расстаться.Оказалось, что руководство реалити-шоу «Дом-2» предложило Виктории и Антону вернуться на телестройку, чтобы попробовать «оживить» былые чувства. По словам Комиссаровой, именно поэтому она согласилась вновь прийти в Периметр.На днях Вика опубликовала у себя на странице в Instagram новый пост, в котором поспешила сообщить поклонникам, что отношения с Антоном больше невозможны. По словам Комиссаровой, она пришла в Периметр с «чистой головой», чтобы попробовать с «чистого листа», однако поняла, что больше не любит Шоки.Впрочем, участница «Дома-2» добавила, что чувств уже нет и у Антона, и именно поэтому они решили не обманывать своих коллеги и поклонников реалити-шоу.Также Комиссарова поспешила указать в своем свежем блоге на то, что в этой жизни все совершают ошибки, поэтому не следует из-за них сильно расстраиваться.