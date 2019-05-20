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«Дом-2»: Вика Комиссарова признала, что отношения с Антоном Шоки невозможны

Вновь пришедшая на телепроект «Дом-2» Виктория Комиссарова наконец-таки признала, что возобновления отношений с Антоном Шоки не будет. По словам длинноволосой красавицы, они не хотят обманывать коллектив и телезрителей реалити-шоу.
«Дом-2»: Вика Комиссарова признала, что отношения с Антоном Шоки невозможны

Не так давно в Периметр вернули несколько бывших участников «Дома-2», которые, как оказалось, приносили телестройке неплохие рейтинги. В их числе оказалась и Виктория Комиссарова с Антоном Шоки. Напомним, что ранее ребята встречались, однако после проекта пара решила расстаться.

Оказалось, что руководство реалити-шоу «Дом-2» предложило Виктории и Антону вернуться на телестройку, чтобы попробовать «оживить» былые чувства. По словам Комиссаровой, именно поэтому она согласилась вновь прийти в Периметр.

На днях Вика опубликовала у себя на странице в Instagram новый пост, в котором поспешила сообщить поклонникам, что отношения с Антоном больше невозможны. По словам Комиссаровой, она пришла в Периметр с «чистой головой», чтобы попробовать с «чистого листа», однако поняла, что больше не любит Шоки.

«Дом-2»: Вика Комиссарова признала, что отношения с Антоном Шоки невозможны

Впрочем, участница «Дома-2» добавила, что чувств уже нет и у Антона, и именно поэтому они решили не обманывать своих коллеги и поклонников реалити-шоу.

«Мы никого не обманывали, что любим друг друга, никому ничего не обещали!» - подметила Виктория.

Также Комиссарова поспешила указать в своем свежем блоге на то, что в этой жизни все совершают ошибки, поэтому не следует из-за них сильно расстраиваться.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:15

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