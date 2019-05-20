Новый Nissan Sylphy представят в июле





Новая версия Nissan Sylphy продолжает развитие фирменного стиля дизайна Vmotion 2.0. Экстерьер новинки имеет спортивный внешний вид, ставший более выразительным по сравнению со своим предшественником. Это проявляется в размере и угловатости передней части кузова, имеющей большие габариты и острую головную оптику. В целом автомобиль приобрел много острых форм, сделавших его значительно привлекательнее. Более серьезной новую версию модели делают и ее габариты. Теперь корпус авто имеет размеры: 4611 мм в длину, 1815 мм в ширину и 1450 мм в высоту. Колесная база также стала длиннее, у новинки она составляет 2712 мм.Значительные изменения у Nissan Sylphy имеются и в интерьере. Салон автомобиля стал более современным и технологичным, дизайнеры и инженеры японского бренда отказались от многих классических решений в пользу современных подходов. Практически все аналоговые кнопки удалены с передней панели и заменены управлением через «парящую» мультимедийную систему.Под капотом Nissan Sylphy расположится 1,6-литровый безнаддувный агрегат, способный генерировать 126 лошадиных сил. Двигатель новинки будет работать вместе с безступенчатой роботизированной КПП CVT.