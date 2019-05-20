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Новый Nissan Sylphy представят в июле

Компания Nissan собирается представить свой новый Sylphy уже в июле 2019 года. Автомобиль получит более агрессивный и спортивный дизайн, технологию Nissan Intelligent Mobility, технологичный салон с минимумом кнопок и безступенчатую КПП.
Новый Nissan Sylphy представят в июле

Новая версия Nissan Sylphy продолжает развитие фирменного стиля дизайна Vmotion 2.0. Экстерьер новинки имеет спортивный внешний вид, ставший более выразительным по сравнению со своим предшественником. Это проявляется в размере и угловатости передней части кузова, имеющей большие габариты и острую головную оптику. В целом автомобиль приобрел много острых форм, сделавших его значительно привлекательнее. Более серьезной новую версию модели делают и ее габариты. Теперь корпус авто имеет размеры: 4611 мм в длину, 1815 мм в ширину и 1450 мм в высоту. Колесная база также стала длиннее, у новинки она составляет 2712 мм.
Новый Nissan Sylphy представят в июле

Значительные изменения у Nissan Sylphy имеются и в интерьере. Салон автомобиля стал более современным и технологичным, дизайнеры и инженеры японского бренда отказались от многих классических решений в пользу современных подходов. Практически все аналоговые кнопки удалены с передней панели и заменены управлением через «парящую» мультимедийную систему.
Новый Nissan Sylphy представят в июле

Под капотом Nissan Sylphy расположится 1,6-литровый безнаддувный агрегат, способный генерировать 126 лошадиных сил. Двигатель новинки будет работать вместе с безступенчатой роботизированной КПП CVT.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:07

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