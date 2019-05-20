Новый Nissan Sylphy представят в июле
Компания Nissan собирается представить свой новый Sylphy уже в июле 2019 года. Автомобиль получит более агрессивный и спортивный дизайн, технологию Nissan Intelligent Mobility, технологичный салон с минимумом кнопок и безступенчатую КПП.
Новая версия Nissan Sylphy продолжает развитие фирменного стиля дизайна Vmotion 2.0. Экстерьер новинки имеет спортивный внешний вид, ставший более выразительным по сравнению со своим предшественником. Это проявляется в размере и угловатости передней части кузова, имеющей большие габариты и острую головную оптику. В целом автомобиль приобрел много острых форм, сделавших его значительно привлекательнее. Более серьезной новую версию модели делают и ее габариты. Теперь корпус авто имеет размеры: 4611 мм в длину, 1815 мм в ширину и 1450 мм в высоту. Колесная база также стала длиннее, у новинки она составляет 2712 мм.
Значительные изменения у Nissan Sylphy имеются и в интерьере. Салон автомобиля стал более современным и технологичным, дизайнеры и инженеры японского бренда отказались от многих классических решений в пользу современных подходов. Практически все аналоговые кнопки удалены с передней панели и заменены управлением через «парящую» мультимедийную систему.
Под капотом Nissan Sylphy расположится 1,6-литровый безнаддувный агрегат, способный генерировать 126 лошадиных сил. Двигатель новинки будет работать вместе с безступенчатой роботизированной КПП CVT.
Новая версия Nissan Sylphy продолжает развитие фирменного стиля дизайна Vmotion 2.0. Экстерьер новинки имеет спортивный внешний вид, ставший более выразительным по сравнению со своим предшественником. Это проявляется в размере и угловатости передней части кузова, имеющей большие габариты и острую головную оптику. В целом автомобиль приобрел много острых форм, сделавших его значительно привлекательнее. Более серьезной новую версию модели делают и ее габариты. Теперь корпус авто имеет размеры: 4611 мм в длину, 1815 мм в ширину и 1450 мм в высоту. Колесная база также стала длиннее, у новинки она составляет 2712 мм.
Значительные изменения у Nissan Sylphy имеются и в интерьере. Салон автомобиля стал более современным и технологичным, дизайнеры и инженеры японского бренда отказались от многих классических решений в пользу современных подходов. Практически все аналоговые кнопки удалены с передней панели и заменены управлением через «парящую» мультимедийную систему.
Под капотом Nissan Sylphy расположится 1,6-литровый безнаддувный агрегат, способный генерировать 126 лошадиных сил. Двигатель новинки будет работать вместе с безступенчатой роботизированной КПП CVT.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:07