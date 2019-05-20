Актриса Мария Машкова жалеет, что ее не назвали Федорой
Актриса Мария Машкова жалеет, что ее не назвали Федорой, как того хотела ее мать. На своей странице в сети Instagram артистка поделилась с подписчиками подробностями.
Как отметила Мария Машкова, ее мать подобрала дочери имя Федора, но семья не дала так назвать ребенка. Изначально артистка поблагодарила за такое решение, отметив, что имя Маша дало ей счастливое детство. Однако сейчас она даже жалеет, отметив, что считает имя Федора редким и достаточно необычным. В комментариях поклонники посоветовали актрисе не расстраиваться по этому поводу, отметив, что она имеет красивое имя.
Мария Машкова часто общается с поклонниками в сети Instagram, но накануне отметила, что не готова к резкому увеличению числа подписчиков. Артистка предупредила, что за оскорбления будет блокировать аккаунты, но при этом приветствует сарказм, иронию и конструктивную критику. При этом Машкова готова к тому, что без рекламы при большем количестве подписчиков не сможет накопить себе на шубу.
Как отметила Мария Машкова, ее мать подобрала дочери имя Федора, но семья не дала так назвать ребенка. Изначально артистка поблагодарила за такое решение, отметив, что имя Маша дало ей счастливое детство. Однако сейчас она даже жалеет, отметив, что считает имя Федора редким и достаточно необычным. В комментариях поклонники посоветовали актрисе не расстраиваться по этому поводу, отметив, что она имеет красивое имя.
Мария Машкова часто общается с поклонниками в сети Instagram, но накануне отметила, что не готова к резкому увеличению числа подписчиков. Артистка предупредила, что за оскорбления будет блокировать аккаунты, но при этом приветствует сарказм, иронию и конструктивную критику. При этом Машкова готова к тому, что без рекламы при большем количестве подписчиков не сможет накопить себе на шубу.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:00