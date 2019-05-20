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Redmi K20 за 390 долларов представят 20 мая

Обнародована точная дата выхода флагманского смартфона Redmi K20. Если ранее предполагалось, что аппарат выйдет 25 мая, то теперь дата «сместилась» на 20 мая.
Redmi K20 за 390 долларов представят 20 мая

Кроме информации о сроке презентации ожидаемого многими потребителями смартфона в Сети появились рекламные снимки новинки. Судя по ним, стало известно, что Redmi K20 будет функционировать на процессоре Snapdragon 855, а на рынке аппарат дилеры станут предлагать в трех модификациях базовая с объемом памяти 6/128 Гб, это устройство стоит 390 долларов. Средняя модель получила 8 Гб ОЗУ и 128 Гб собственной памяти 434 доллара, а топ-версия с 8 Гб «оперативы» и 256 Гб флэш-памяти обойдется клиентам в 477 «зеленых».

Redmi K20 оснащен выдвижной фронтальной камерой, выдерживающей 300 000 моментов закрывания и открывания. Кроме того флагман порадует покупателей основной камерой на 48 Мп.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:40

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