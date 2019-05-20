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Дима Дмитренко пытается искупить вину перед Олей Рапунцель за вскрывшуюся связь с Машей Кохно

Дмитрий Дмитренко пытается искупить свои грехи перед Ольгой Рапунцель за вскрывшуюся связь с бывшей участницей реалити-шоу «Дом-2» Марией Кохно. Именно к таким выводам пришли многочисленные поклонники «брендового» семейства, когда увидели его свежую публикацию.

Дима Дмитренко пытается искупить вину перед Олей Рапунцель за вскрывшуюся связь с Машей Кохно

Не так давно в Сети появилась шокирующая информация. Выяснилось, что детектор лжи, который пришлось проходить не так давно Рапунцель и Дмитренко, «откопал» все самое грязное белье семейства.

Тем не менее, самой обсуждаемой новостью в социальных сетях на сегодняшний день является известие о том, что Дмитрий все-таки изменял Ольге. Не так давно о сложной ситуации в семье Дмитренко и Рапунцель сообщила и Александра Черно, которая, отвечая на вопросы поклонников, заявила, чтобы телезрители следили за эфирами, ведь в паре «брендов» происходит «просто жесть».

«Надеюсь, все у них нормализуется...» - написала возлюбленная Иосифа Оганесяна.


Дима Дмитренко пытается искупить вину перед Олей Рапунцель за вскрывшуюся связь с Машей Кохно

По всем видимости, Дмитрий решил сделать всевозможное, чтобы получить прощение у своей любимой жены. На днях Дмитренко опубликовал у себя на странице в Instagram новую фотографию, на которой он запечатлен в компании Ольги. На снимке Рапунцель держит в руках красивый букет цветов, который, по всей видимости, ей преподнес муж.

Под совместным кадром с длинноволосой красавицей Дмитрий поспешил сделать признание. Дмитренко обратился к Рапунцель и заявил ей, что она для него, как парус для корабля.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:47

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