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Скарлетт Йоханссон и Колин Жост готовятся к свадьбе

Известная актриса Скарлетт Йоханссон и американский комик Колин Жост готовятся к свадьбе. Помолвка пары уже состоялась, но точная дата свадебной церемонии пока неизвестна.
Скарлетт Йоханссон и Колин Жост готовятся к свадьбе

Об этом американским СМИ заявил источник в окружении Скарлетт Йоханссон. Он подтвердил информацию о помолвке актрисы и американского комика Колина Жоста. По его словам, даже сама пара еще не знает точной дату свадьбы. При этом источник в окружении звезды серии фильмов «Мстители» отметил, что церемония должна состояться в ближайшее время, будущие супруги не собираются оттягивать ее слишком долго.

Скарлетт Йоханссон уже не первый раз выходит замуж, это будет ее третьим браком. Впервые актриса стала женой своего коллеги Райана Рейнольдса. Звезды Голливуда стали супругами в 2008 году, но уже в 2011 их отношения прекратились. После этого исполнительница роли Черной вдовы в серии фильмов «Мстители» вышла замуж за Ромена Дориака, известного журналиста. В этих отношениях родилась дочь Роуз Дороти Дориака.

Для 36-летнего Колина Жоста брак с Скарлетт Йоханссон станет первым. Пара вместе с 2017 года и уже давно не скрывает свои отношения. Многие СМИ не раз писали о том, что актриса и комик в скором времени могут сыграть свадьбу.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:24

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