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Звезда «Дома-2» Настя Лисова решила с мужем устроить себе медовый месяц

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Лисова призналась поклонникам, что после свадьбы в Таиланде они с любимым мужем так и не отдохнули наедине. Именно поэтому супруги решили устроить себе медовый месяц.
Звезда «Дома-2» Настя Лисова решила с мужем устроить себе медовый месяц

Не секрет, что не так давно Анастасия Лисова и ее муж Михаил устроили для себя роскошную торжественную церемонию в Таиланде, на которой присутствовала их маленькая дочь и несколько родственников. После свадьбы пара решила не возвращаться в Москву, а остаться на несколько недель в теплой стране, чтобы вдоволь насладиться тропическими пляжами.

Считанные часы назад Анастасия опубликовала у себя на странице в Instagram свежий пост, в котором сообщила подписчикам, что, несмотря на огромное желание, в Таиланде им с избранником так и не удалось провести время наедине. По словам звезды «Дома-2», именно поэтому они с супругом решили наверстать упущенное.

Вчера пара улетела в медовый месяц. Впрочем, Лисова отметила, что их свадебное путешествие не продлится месяц, а всего пять дней, ведь дома родителей ждет маленькая дочка.

Звезда «Дома-2» Настя Лисова решила с мужем устроить себе медовый месяц

Нужно сказать, что Анастасия не стала рассказывать поклонникам, куда в этот раз они решили полететь. Вполне вероятно, что именно поэтому под ее последней публикацией фолловеры один за другим принялись высказывать свои предположения.

«Настюш, вы в Дубай в этот раз решили полететь или все-таки вернуться захотелось в Таиланд?», «А мне кажется, что они на Кипр летят... Там тоже хорошо», - продолжают писать фанаты.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:07

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