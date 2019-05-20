Звезда «Дома-2» Настя Лисова решила с мужем устроить себе медовый месяц

«Настюш, вы в Дубай в этот раз решили полететь или все-таки вернуться захотелось в Таиланд?», «А мне кажется, что они на Кипр летят... Там тоже хорошо», - продолжают писать фанаты.

Не секрет, что не так давно Анастасия Лисова и ее муж Михаил устроили для себя роскошную торжественную церемонию в Таиланде, на которой присутствовала их маленькая дочь и несколько родственников. После свадьбы пара решила не возвращаться в Москву, а остаться на несколько недель в теплой стране, чтобы вдоволь насладиться тропическими пляжами.Считанные часы назад Анастасия опубликовала у себя на странице в Instagram свежий пост, в котором сообщила подписчикам, что, несмотря на огромное желание, в Таиланде им с избранником так и не удалось провести время наедине. По словам звезды «Дома-2», именно поэтому они с супругом решили наверстать упущенное.Вчера пара улетела в медовый месяц. Впрочем, Лисова отметила, что их свадебное путешествие не продлится месяц, а всего пять дней, ведь дома родителей ждет маленькая дочка.Нужно сказать, что Анастасия не стала рассказывать поклонникам, куда в этот раз они решили полететь. Вполне вероятно, что именно поэтому под ее последней публикацией фолловеры один за другим принялись высказывать свои предположения.