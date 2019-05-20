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Оксана Федорова показала дрессировку своей немецкой овчарки

Оксана Федорова любит проводить свободное время в загородном доме, где живут две дрессированные собаки. На видео, представленном в Instagram-аккаунте, телеведущая показала, как развлекается ее немецкая овчарка Шериф, обожающий играть с мячом.
Оксана Федорова показала дрессировку своей немецкой овчарки

Звезда обожает домашних питомцев и относится к ним как к полноценным членами семьи. Иногда экс-победительница «Мисс Вселенная» появляется на некоторых мероприятиях в сопровождении одной из своих собак, поскольку чувствует себя рядом с ними в безопасности.

Федорова рассказала, что пес Шериф очень любит играть с мячом, хотя «съедает их с завидной периодичностью». Телезвезда часто использует этот спортивный снаряд для дрессировки собаки. Знаменитость представила видео, показав одно из занятий с питомцем на лужайке возле дома: хозяйка дразнит воспитанника мячом, а тот пытается завладеть им.

Поклонникам видео с участием домашнего любимца Федоровой показалось очень милым. Многие считают немецких овчарок самыми умными и преданными собаками. «Забавный пес», «Они как дети», - прокомментировали ролик фолловеры.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 06:13

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