Оксана Федорова показала дрессировку своей немецкой овчарки

Звезда обожает домашних питомцев и относится к ним как к полноценным членами семьи. Иногда экс-победительница «Мисс Вселенная» появляется на некоторых мероприятиях в сопровождении одной из своих собак, поскольку чувствует себя рядом с ними в безопасности.Федорова рассказала, что пес Шериф очень любит играть с мячом, хотя «съедает их с завидной периодичностью». Телезвезда часто использует этот спортивный снаряд для дрессировки собаки. Знаменитость представила видео, показав одно из занятий с питомцем на лужайке возле дома: хозяйка дразнит воспитанника мячом, а тот пытается завладеть им.Поклонникам видео с участием домашнего любимца Федоровой показалось очень милым. Многие считают немецких овчарок самыми умными и преданными собаками. «Забавный пес», «Они как дети», - прокомментировали ролик фолловеры.