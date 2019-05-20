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Влад Соколовский презентовал поклонникам свою новую песню

Звезда отечественного шоу-бизнеса Влад Соколовский на своей странице в социальной сети Instagram разместил видеоролик новой песни. Певец сообщил своим фанатам, что она "прилетела из ниоткуда".
Влад Соколовский презентовал поклонникам свою новую песню

После представления своего альбома экс-супруг Риты Дакоты не предполагал заниматься творчеством для души, а только с целью продажи песен. Но в один момент певец ощутил, что к нему пришло невероятное вдохновение – музыка начала просто бить фонтаном из его головы. Артист решил поделиться с поклонниками результатами своего сочинения. Видеоролик не оставил равнодушными подписчиков знаменитости. Сразу же после публикации фрагмента стали появляться отзывы пользователей, в которых они выразили свой восторг.

Фанаты советуют Владу Соколовскому не останавливаться и продолжать записывать новые композиции, при этом они благодарят певца за полученное удовольствие от прослушанной музыки. Пост с новым творением бывшего участника группы "БиС" собрал тысячи лайков с восторженными комментариями. Многих подписчиков приятно впечатлило творчество молодого артиста.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 07:15

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