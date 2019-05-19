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Ольга Бузова опять оградилась от фанатов-детей высоким забором и охранниками

Поющая телеведущая Ольга Бузова в очередной раз оградилась от поклонников-подростков высоким забором и охранниками. По мнению пользователей Сети, новоиспеченная артистка «зазвездилась».

Ольга Бузова опять оградилась от фанатов-детей высоким забором и охранниками

Вчера в Москве прошел пятый ежегодный фестиваль молодежных суперхитов «Маёвка Лайв», который пригласили посетить и восходящую певицу Ольгу Бузову. Отметим, что на мероприятие пришло очень много людей, большую часть из которых составляли маленькие дети и подростки.

Как оказалось, все они ждали свою любимицу Ольгу Бузову, чтобы не только увидеть ее в реальной жизни, а не через социальные сети, но и сфотографироваться, взять автограф и пообщаться.

Нужно сказать, что поклонники Бузовой встречали своего кумира под восторженные крики и аплодисменты, однако они явно не были готовы к тому, что им придется общаться с Ольгой через забор и в окружении охранников.

Ольга Бузова опять оградилась от фанатов-детей высоким забором и охранниками

Следует сказать, что интернет-пользователей смутило то, как Бузова оградилась от своих фанатов-детей и продолжала общаться с ними через забор. Более того, выяснилось, что Ольга с легкостью могла попросить охранников пропустить к ней ее поклонников, однако по какой-то причине не сделала этого.

К слову, это не в первый раз, когда Бузова общается с фанатами через забор и в окружении охранников. По мнению некоторых подписчиков Ольги, телезнаменитость попросту «зазвездилась».

«Оля, посмотрела твои сториз и ужаснулась! Как можно общаться с детками через забор? Ты что, боишься их? Зазвездилась ты, вот и все!» - написала одна из фанаток Оли под ее последним фото.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:27

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